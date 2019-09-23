رادار روسي متطور يظهر لدى الجيش المصري (فيديو)

أظهرت لقطات من تدريب للجيش المصري امتلاكه الرادار الروسي المتطور ثلاثي الأبعاد Protivnik-GE 3D.

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والتقطت صورة هذا الرادار الروسي في الجيش المصري، خلال اصطفاف القوات المصرية في مقطع فيديو تابع للقوات المسلحة المصرية.

ويعد الرادار بمثابة إنذار مبكر ثلاثي الأبعاد تم تصميمه من قبل معهد "نيجني نوفغورود" البحثي التابع لشركة "ألماز أنتاي" الروسية الرائدة.

ويستطيع الرادار كشف الأهداف من مسافة 400 كيلومتر على ارتفاع 200 كيلومتر فوق سطح الأرض، كما يمكنه تغطية زاوية قدرها 360 درجة، ويستطيع تتبع 150 هدفا في الوقت نفسه.

وللرادار القدرة على كشف ومتابعة جميع الطائرات والقاذفات الاستراتيجية والطائرات التكتيكية، والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، والأجسام الطائرة صغيرة الحجم ومنخفضة السرعة، كما يمكنه تمييز الأهداف الصديقة، وتحديد مواقع التشويش بدقة وإضاءة الأهداف المعادية لمنظومات الدفاع الجوي وتوجيه المقاتلات لاستهدافها.

المصدر: RT