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"الأمير النائم" يشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي

أخبار العالم العربي

Reuters Faisal Al Nasser
السعوديون يحتفلون باليوم الوطني
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شارك الأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال، المعروف بـ "الأمير النائم" في احتفالات الذكرى 89 لليوم الوطني السعودي، وفق صور نشرها شقيقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وزينت عائلة الأمير الشاب، اليوم الاثنين، غرفته التي يرقد فيها مع أجهزة التنفس والانعاش، بأعلام المملكة العربية السعودية، وشعارات المناسبة، كما ارتدى الأمير الوليد، وشاحا أخضر وأبيض بلون علم المملكة.

وكتب الأمير محمد بن خالد بن طلال، معلقا على صور شقيقه التي نشرها عبر "تويتر": "الله يحفظك ويرفع عنك ويلبسك ثوب الصحة والعافية.. الله لا يحرمنا منك ويقويك ويطول بعمرك #الوطن_غالي".

ويبلغ الأمير الوليد بن خالد، 30 عاما، قضى قرابة 14 عاما منها في غيبوبة تامة، إثر حادث سير في العام 2005.

وتتمسك عائلة الأمير الوليد، بالأمل في أن يفيق الشاب من غيبوبته، مستشهدين بحالات أخرى رغم قلتها.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة، في 23 سبتمبر من كل عام، حيث أن هذا التاريخ يعود إلى تاريخ المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز في العام 1932، بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

المصدر: "تويتر"

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