سفير روسيا لدى دمشق يؤيد إنشاء مجموعة عمل مع سوريا ومصر

أعرب السفير الروسي في سوريا، ألكسندر يفيموف، عن تأييده لإنشاء مجموعة عمل مع سوريا ومصر.

وصرح يفيموف في حديث لوكالة "نوفوستي"، بأن تكوين مجموعة عمل برلمانية مشتركة تضم روسيا وسوريا ومصر سيكون مفيدا.

وفي وقت سابق، اقترح ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، التفكير في إنشاء مجموعة عمل برلمانية ثلاثية القوام، تضم روسيا وسوريا ومصر.

وقال السفير: "أعتقد أن أي اتصالات تشمل البلدان العربية، سواء كانت برلمانية أو سياسية أو اجتماعية عامة، عندما يكون هناك حوار مباشر، تعد دائما ميزة إيجابية. أعتقد أن الأمر يستحق المحاولة. يمكن للاتصالات على هذا المستوى دائما أن تجلب المنفعة".

المصدر: نوفوستي