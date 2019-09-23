تدريب مشترك للبحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية

نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.

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ووفقا للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، فقد تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة، منها تشكيلات الإبحار والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ رماية المدفعية للتدريب على حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتنفيذ سيناريوهات لمجابهة مختلف التهديدات.

وتم التدريب أيضا على أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، بالإضافة إلى تنفيذ نشاط تدريبي للنقل العمودي للأفراد والمعدات بواسطة المروحيات.

ويهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والفرنسي بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين بحسب المتحدث.

المصدر: RT