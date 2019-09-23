الشرطة العسكرية الروسية في مرتفعات الجولان ضامنة للاستقرار

ساهمت الشرطة العسكرية الروسية التي تقف على خط ترسيم الحدود بين أطراف النزاع في مرتفعات الجولان، في ضمان الأمن والاستقرار في محافظة القنيطرة السورية في مرتفعات الجولان.

وقال رئيس الشرطة العسكرية في القوات المسلحة الروسية في سوريا، العقيد ألكسندر بيزكلوبوف، إنه بعد طرد التنظيمات المسلحة من منطقة القنيطرة وقدوم الشرطة العسكرية الروسية، بدأ السكان بإعادة ترميمي منازلهم التي تضررت من الأعمال العسكرية وبدأ آخرون في تشييد منازل جديدة.

وأوضح بيزكلوبوف أنه في كل نقطة مراقبة روسية، يسهر العسكريون الروس على مدار 24 ساعة لضمان وقف إطلاق النار ورصد الصواريخ التي تطلقها إسرائيل على الأراضي السورية.

كما أعلن نائب قائد القوات الروسية في سوريا أن الشرطة العسكرية الروسية أمنت وصول قوات الأندوف إلى مرتفعات الجولان عبر الأراضي السورية لأول مرة منذ اندلاع النزاع السوري.

المصدر: تاس