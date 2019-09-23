أصدرت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، بيانا هاما بخصوص أهم أنواع الشوكولاتة في العالم مثل "باونتي" و"مارس" و"سنيكرز" و"ميلكي وي".

وقالت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "توضح وزارة الصحة العامة أن منتجات شوكولاتة بار عالية البروتين protein bar غير المستوفية لمتطلبات الحلال لاحتوائها على بروتين بقري من مصدر غير حلال، لا يتم استيرادها من قبل الوكيل المعتمد في دولة قطر".

وأضافت: "تؤكد الوزارة أن متطلبات الحلال في الأغذية المستوردة يتم التأكد منها من خلال شهادات من مراكز معتمدة لديها ومن خلال تحاليل مخبرية خاصة".

ودعت الوزارة لعدم شراء المنتجات المخالفة المعروضة على شبكة الإنترنت، أو من خلال مصادر شخصية لعدم استيفائها لمتطلبات الحلال.

توضيح من الوزارة حول منتجات شوكولاتة عالية البروتين pic.twitter.com/vPAJm06wEj — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) September 23, 2019

المصدر: RT