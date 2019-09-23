"الإدارة الذاتية الكردية": غير معنيين بمخرجات اللجنة الدستورية السورية من دون مشاركتنا

أعلنت "الإدارة الذاتية الكردية" شمال شرق سوريا، اليوم الاثنين، عن رفضها للدستور السوري المنتظر إذا لم تكن هي مشاركة في صياغته.

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وقالت "الإدارة الذاتية الكردية" في بيان، إنها "غير معنية بأي مخرجات قد تصدر عن اللجنة الدستورية، من دون مشاركتها"، تزامنا مع زيارة المبعوث الأممي، غير بيدرسون، إلى دمشق لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيل اللجنة الدستورية.

وقال بيدرسون اليوم الاثنين إنه أنهى جولة ناجحة من المحادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وبحث كل المواضيع المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية.

بدوره أكد المعلم، خلال اللقاء التزام دمشق بالعملية السياسية واستعدادها مواصلة التعاون مع المبعوث الخاص لإنجاح مهمته، مشددا على "ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض الإرهاب بكافة أشكاله".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أعلن الأربعاء الماضي التوصل إلى اتفاق لتشكيل اللجنة الخاصة بإعداد دستور جديد لسوريا، على أن تضم 150 عضوا، تختار دمشق 50 منهم، وتختار المعارضة 50 آخرين، بينما يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة البقية.

المصدر: RT