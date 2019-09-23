فيديو تشييع جثمان الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي

ووري جثمان الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الثرى في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة، غرب المملكة العربية السعودية.

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وحضر موكب التشييع عشرات الأشخاص، من بينهم صهره سليم شيبوب زوج ابنته درصاف بن علي، ومغني الراب كادوريم زوج ابنته نسرين بن علي.

يذكر أن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي توفي في منفاه بالسعودية يوم الخميس الماضي بعد صراع مع المرض.

وأدخل إلى أحد مستشفيات السعودية وقضى هناك 3 أشهر في العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة.

المصدر: RT