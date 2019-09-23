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الشرطة المصرية تقضي على 15 إرهابيا في العريش

أخبار العالم العربي

الشرطة المصرية تقضي على 15 إرهابيا في العريش
العريش
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تمكنت قوات الأمن المصري اليوم الاثنين من تصفية 15 إرهابيا في حي الريسة بالعريش.

وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى إن "قطاع الأمن المصري في العريش تمكن من تحديد أماكن اختباء عدد كبير من العناصر التكفيرية، في أحد المجمعات السياحية بمنطقة السعد في حي الريسة غرب المدينة، نتيجة لاعترافات بعض العناصر المضبوطة".

وأضافت المصادر أن "قوات مكافحة الإرهاب تحركت بسرعة وحاصرت المجمع، وبعد تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين تمكنت من القضاء على 15 إرهابيا، وضبط أسلحة ومتفجرات وذخيرة بحوزتهم".

المصدر: RT

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