شرطة سلطنة عمان تصدر بيانا بعد القبض على أفراد عصابة من جنسية عربية

ألقت عناصر الأمن في سلطنة عمان القبض على عصابة من جنسية عربية (دون أن تسميها) متخصصة في سرقة عملاء البنوك.

ونشرت شرطة عمان السلطنية اليوم الاثنين على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانا قالت فيه: "ألقت الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة الجريمة القبض على عصابة من جنسية عربية متخصصة في سرقة عملاء البنوك، وبحوزتهم مبلغ مالي يقدر بعشرة آلاف ريال عماني".

وأضاف البيان: "تمثل الأسلوب الجرمي للجناة في مراقبة عملاء البنوك أثناء خروجهم من البنك، وخاصة من يحملون معهم أظرف بها مبالغ نقدية، ومتابعتهم إلى أن تحين الفرصة المناسبة ومن ثم يقومون بكسر زجاج المركبة وسرقة محتوياتها والهروب إلى جهة غير معروفة".

حيثُ تمثل الأسلوب الجرمي للجناة في مراقبة عملاء البنوك أثناء خروجهم من البنك وخاصة من يحملون معهم أظرف بها مبالغ نقدية ومتابعتهم إلى أن تحين الفرصة المناسبة ومن ثم يقومون بكسر زجاج المركبة وسرقة محتوياتها والهروب إلى جهة غير معروفة. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) September 23, 2019

وتنصح #شرطة_عمان_السلطانية المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم حمل مبالغ مالية نقدية بشكل مُلفت أو تركها بداخل المركبات، والإبلاغ الفوري في حالة التعرض لمواقف مشابهة. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) September 23, 2019

المصدر: RT