 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس
Reuters Mussa Qawasma
الجيش الإسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mfs3

شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات ،صباح اليوم الاثنين، طالت 52 مواطنا من محافظات الضفة الغربية والقدس.

وبحسب وسائل الإعلام الاسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة، مؤكدة أن الجيش حول المعتقلين للتحقيق.

وذكرت وكالة "وفا" نقلا عن مصادر محلية، أن قوات معززة من جيش وشرطة ومخابرات إسرائيلية "داهمت العيسوية، وانتشرت في أحيائها، واقتحمت مجموعة من منازل المواطنين وفتشتها وحطمت محتوياتها وروعت قاطنيها واحتجزتهم وأرهبتهم بالكلاب البوليسية".

المصدر: RT + وفا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحاكي حروب القرون الوسطى.. انطلاق بطولة الفرسان في إسبانيا بمشاركة فرنسية روسية