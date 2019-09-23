كشفت صحيفة أمريكية أن إعادة تأهيل شركة "أرامكو" قد تستغرق أشهر، بعد الهجمات التي تعرضت لها قبل أسبوع.

وقالت صحيفة "وول ستريت" إن ممثلين عن شركة "أرامكو" طلبوا المساعدة العاجلة في مراسلات وعن طريق اتصالات هاتفية بعدد من الشركات، من بينها شركة "جينرال إليكتريك"، مشيرة إلى أن الخدمات التي تحتاجها "أرامكو" تقدر بمئات ملايين الدولارات.

وذكرت صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" اليابانية، نقلا عن مصادر أن "أرامكو" أبلغت الشركة النفطية اليابانية " JXTG Nippon Oil & Energy " بحصول تغييرات في حصتها من الصادرات النفطية السعودية.

ورجحت اليابان أن تكون "أرامكو" في حاجة إلى مدة زمنية أطول بكثير منا أعلن عنه الجانب السعودي في البداية.

وقد تسببت الهجمات التي استهدفت شركة "أرامكو"، أكبر الشركات المنتجة للنفط، يوم 14 سبتمبر، في خفض إنتاجها بـ5.7 مليون برميل في اليوم.

وصرح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في وقت سابق، أن استخدام الاحتياطي النفطي ساعد على عودة الصادرات إلى مستواها السابق، مؤكدا أنه تم إصلاح نصف الأنابيب التي تضررت بالهجوم.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه جماعة "أنصار الله" الحوثيين مسؤوليتها عن الهجوم، ترجح السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا ضلوع إيران فيه، رغم نفي الجهات الرسمية الإيرانية مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: وول ستريت