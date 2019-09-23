مستشار عبد المهدي لـRT: سنوقع اليوم ثماني اتفاقيات مع الصين

أعلن عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، عن توقيع بلاده ثماني اتفاقيات مع الصين في قطاعات مختلفة.

وقال الهنين لـRT :"سيتم التوقيع هذا اليوم على ثمانية اتفاقات مهمة في قطاعات مختلفة، وسيتم التوقيع على الاتفاق المالي المشترك لتمويل المشاريع بين وزارة المالية العراقية ومؤسسة دعم الصادرات الصينية (سايناشور)".

وردا على الانتقادات التي وجهت لعبد المهدي لاصطحابه وفدا كبيرا أوضح الهنين أن "زيارة الصين لم تكلف الدولة العراقية فلسا واحدا، ولأهمية الزيارة فقد تكفل الجانب الصيني بجميع تكاليف الضيافة".

المصدر: RT