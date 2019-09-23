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قادة الإمارات يمطرون السعودية بالتهاني في عيدها الـ89

أخبار العالم العربي

قادة الإمارات يمطرون السعودية بالتهاني في عيدها الـ89
RT
الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
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أرسل كل من الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد برقيات تهنئة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وقال محمد بن راشد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نبارك للشعب السعودي يومهم الوطني المجيد، نبارك لهم إنجازات تتسارع، وقيادة تبادر، وكفاءات تتسابق نحو العلياء، ونبارك للملك وولي عهده شعبا التف حولهم، وجموعا بايعتهم، ومليارا ونصف المليار مسلم يقدّرون خدمتهم لقبلتهم".

بدوره، غرد محمد بن زايد قائلا: "علاقاتنا التاريخية متجذرة وشراكتنا الاستراتيجية عميقة ورؤيتنا موحدة حول التحديات الحالية والمستقبلية".

وأضاف: "ننطلق من حتمية الوقوف معا في صف واحد لحماية أمن واستقرار المنطقة ومواجهة المخاطر والتهديدات التي تحيط بها .. عازمون على تعزيز تضامننا وتكاملنا لخير بلدينا والمنطقة".

المصدر: RT

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