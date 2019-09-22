الحرس الثوري الإيراني: سنتبنى استراتيجية هجومية إذا ارتكبت ضدنا أي حماقة

تعهد الحرس الثوري الإيراني بتبني استراتيجية هجومية في حال ارتكاب "أعداء إيران" أي حماقة بحق البلاد.

وقال قائد فيلق "عاشوراء" في الحرس الثوري، العميد عابدين خرم، في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، في العرض العسكري بمدينة تبريز شمال غرب إيران، صباح اليوم الأحد، إن بلاده "تمتلك تجارب وقادرة بذكاء على مواجهة أزمات الحرب التي يخطط لها الاستكبار العالمي وحلفاء النظام الأمريكي الشرير والمثير للحروب".

وأضاف خرم: "تمارس أمريكا الحرب الاقتصادية والحرب الناعمة والإرهاب التكفيري وأوجدت فتنة داعش، لكن إيران استطاعت تجاوز جميع هذه المؤامرات".

وشدد العميد على أن بلاده تنتهج استراتيجية دفاعية في الوقت الحالي، لكنه أضاف: "إيران لم ولن تكون البادئة بأي حرب أبدا، لكن فيما يتعلق بالتكتيكات، فإنه إذا ارتكبت أي حماقة، فسوف تتحول استراتيجيتنا الدفاعية بسرعة إلى استراتيجية هجومية، وستكون جميع المواقف هجومية".

وتابع القيادي في الحرس الثوري أن "قوة فرض الإرادة على العدو شوهدت في قضية تحطم الطائرة المسيرة الأمريكية" يوم 20 يوليو، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية لن تتخذ مواقف منفعلة بشأن ضمان الأمن، فيما أوضح: "سننتصر من خلال اللجوء إلى قوات نشطة في حرب الإرادات".

كما اعتبر أن "الأعداء ليس لديهم خيار سوى قبول إيران في نادي القوى العالمية".

المصدر: فارس