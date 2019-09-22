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مصدر أمني عراقي: طائرة مجهولة تقصف موقعا لـ "الحشد الشعبي"

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مصدر أمني عراقي: طائرة مجهولة تقصف موقعا لـ
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أحد عناصر "الحشد الشعبي" العراقي
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أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، اليوم الأحد، بأن طائرة مجهولة قامت بقصف موقع لـ "الحشد الشعبي" في المنطقة.

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وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "طائرة مجهولة أقدمت، اليوم، على قصف موقع للحشد الشعبي قرب بحيرة الثرثار بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين".

وكان مصدر أمني مطلع قد أفاد، في وقت سابق من اليوم، عن تعرض معسكر لـ "الحشد الشعبي" إلى ضربة جوية مجهولة غربي الأنبار.

وشهدت الأيام الماضية، هجمات متكررة لطائرات مجهولة ضد مواقع "الحشد الشعبي" في مناطق متفرقة من البلاد.

المصدر: السومرية

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