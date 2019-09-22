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مصدر عراقي: أكثر من 500 قتيل وجريح جراء النزاعات العشائرية في البصرة

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مصدر عراقي: أكثر من 500 قتيل وجريح جراء النزاعات العشائرية في البصرة
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كشف مصدر في محافظة البصرة العراقية، اليوم الأحد، أن النزاعات العشائرية في المنطقة خلفت أكثر من 500 شخص بين قتيل وجريح منذ بداية العام الجاري.

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ونقلت قناة "السومرية" التلفزيونية، عبر موقعها الإلكتروني، عن المصدر قوله إن "أكثر من 500 شخص سقطوا بين قتيل وجريح جراء النزاعات العشائرية في البصرة على مدار العام الحالي"، مبينا أن "هؤلاء توزعوا بواقع 113 قتيلا وأكثر من 440 مصابا".

وأضاف أن "القتلى والمصابين من أطراف النزاع أو من المارة داخل منطقة التوتر العشائري"، متابعا: "هناك أضرار مادية لحقت بالبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة في مدينة البصرة جراء هذه النزاعات".

المصدر: السومرية نيوز

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