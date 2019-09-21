شاهد.. ظهور نادر لوالدة الوليد بن طلال اللبنانية الأصل منى الصلح

انتشر مقطع فيديو لرجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الوليد في الفيديو الذي نشرته صحيفة "المدينة" السعودية اليوم السبت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع والدته ابنة أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال، رياض الصلح، وشقيقتها لمياء، أرملة الأمير المغربي الراحل مولاي عبد الله.

وتزوجت منى الصلح من الأمير السعودي طلال بن عبد العزيز أل سعود عام 1954، وأنجبت منه 3 أبناء، هم الأمير الوليد والأمير خالد والأميرة ريما.

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#الوليد_بن_طلال مع والدته الاميره #منى_الصلح



نجلة أول رئيس وزراء لبناني بعد الإستقلال

شقيقتها لمياء هي أرملة الرئيس المغربي الراحل مولاي عبد الله



تزوجت من الامير طلال -رحمه الله- في 1954م

أنجبت ثلاثة وهم

الأمير الوليد

والأمير خالد

والاميرة ريما #المملكة

. pic.twitter.com/LBHZD4tbfW — صحيفة المدينة (@Almadinanews) September 21, 2019

المصدر: صحيفة المدينة