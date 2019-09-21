أعلنت السلطات العراقية في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، اليوم السبت، القبض على إيراني يهرب ويروج المخدرات في المحافظة.

وجاء في بيان لقيادة شرطة البصرة: "تم القبض على متهم من مهربي و مروجي المواد المخدرة، إيراني الجنسية، ضبطت بحوزته مواد مخدرة تقدر بـ230 غراما ومبلغ من المال (عملة أجنبية) فضلا عن مسدسين وميزان إلكتروني، وأن عملية إلقاء القبض عليه تمت في الحي العسكري بقضاء أبي الخصيب جنوبي المحافظة".

وأضاف أن "القبض على المتهم تم إثر ورود معلومات دقيقة".

وتلقي السلطات العراقية بشكل شبه يومي القبض على إيرانيين في المنافذ الحدودية أو في المحافظات الجنوبية، يقومون بإدخال المُخدرات للعراق.

المصدر: RT