صور.. جهاز المخابرات العراقي يعثر على طائرة مسيرة لـ "داعش"

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الجمعة، أن جهاز المخابرات تمكن من العثور على طائرة مسيرة تابعة لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان أنه "بناء على معلومات دقيقة، عثرت قوة مشتركة متمثلة بجهاز المخابرات مكتب ديالى والحشد الشعبي، على طائرة مسيرة تابعة لتنظيم داعش مخبأة في إحدى الجزر الواقعة في بحيرة حمرين أثناء مداهمة مواقع أوكار للتنظيم". ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

المصدر: RT