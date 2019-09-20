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عشرات الإصابات بنيران إسرائيلية استهدفت مسيرات العودة في غزة

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عشرات الإصابات بنيران إسرائيلية استهدفت مسيرات العودة في غزة
Reuters
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أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع، على مقربة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وأصيب خلال المسيرات 51 فلسطينيا بالرصاص الحي، و28 آخرون بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، بينهم مسعفان وطفل.

وذكرت وكالة "وفا" أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، خلال مهاجمة القوات الاسرائيلية المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية.

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وأفادت مصادر محلية بأن عناصر الجيش الإسرائيلي المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية، أطلقوا الرصاص الحي و"المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مئات الشبان والفتية الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات الخمس، شرق قطاع غزة، للمشاركة في المسيرات.

المصدر: وكالة وفا

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