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بوغدانوف يبحث مع مبعوث الحريري الأوضاع الأمنية في لبنان

أخبار العالم العربي

بوغدانوف يبحث مع مبعوث الحريري الأوضاع الأمنية في لبنان
lebanon24.com
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، والمبعوث الشخصي لرئيس الوزراء اللبناني، جورج شعبان
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استقبل ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، جورج شعبان، المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء اللبناني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن الطرفين بحثا "التطورات الجارية في لبنان في ضوء جهود السلطات اللبنانية لضمان الاستقرار الداخلي والاقتصادي الاجتماعي في البلاد"، إلى جانب تطرق الطرفين إلى "بعض الجوانب العملية من مواصلة تعزيز العلاقات الودية التقليدية بين روسيا ولبنان".

وليلة 25 سبتمبر، هاجمت طائرتان مسيرتان إسرائيليتان مواقع "حزب الله" اللبناني بضاحية بيروت الجنوبية، حيث سقطت إحدى الطائرتين ووقعت في أيدي مقاتلي "حزب الله"، فيما انفجرت الثانية ما ألحق أضرارا بمقر للحزب.

وتوعد الأمين العام لـ "حزب الله" بالرد على تصرفات إسرائيل والتي وصفها رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري بـ "العدوان السافر على سيادة لبنان".

المصدر: نوفوستي

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