أظهر استطلاع رأي أجراه موقع "بيزنيس إنسايدر" هذا الأسبوع، أن شخصا واحدا فقط من كل خمسة أمريكيين يرى في السعودية حليفا لبلاده.

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ووفقا لهذا الاستطلاع، فإن 22% فقط من البالغين في الولايات المتحدة رأوا في الرياض حليفة لواشنطن، وهذه النسبة تشمل أشخاصا عرّفوا عن أنفسهم كديمقراطيين وجمهوريين أيضا.

في المقابل، قال 44% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع إن إسرائيل حليفة لبلادهم، فيما رأى 38% منهم أن كلا البلدين لا يعتبران حليفين للولايات المتحدة.

ويأتي هذا الاستطلاع في الوقت الذي يعيش فيه العالم حالة ترقب تجاه ردود الفعل المحتملة على الهجوم الذي تعرضت له شركة "أرامكو" السعودية، والذي تتهم الرياض وواشنطن طهران بالوقوف وراءه، فيما تنفي الأخيرة أي مسؤولية عنه.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية