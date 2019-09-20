مصدر أمني مصري: اعتقال نجل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد سعد الكتاتني خلال إعداده لمظاهرة
Reuters
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قامت قوات الأمن في مصر بضبط ضياء محمد سعد الكتاتني، نجل محمد سعد الكتاتني القيادي بجماعة الإخوان، وذلك في مدينة 6 أكتوبر.
وتم ضبط نجل القيادي التابع لجماعة الإخوان المسلمين البالغ من العمر 22 عاما، أمام إحدى الصالات الرياضية بمدينة 6 أكتوبر، حيث حاول الإعداد لجمع وقيادة تظاهرة إخوانية.
المصدر: RT
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