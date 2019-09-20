توفي العالم المصري، عبد الحليم عمر، أستاذ هندسة الطرق بجامعة كارلتون في كندا وأحد أنبغ عقول مصر بالخارج في مجال الهندسة.

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ونعت وزارة الإنتاج الحربي المصرية العالم الراحل صاحب اختراع (الهراس أمير)، حيث وافته المنية بمدينة أوتاوا بكندا.

وقدم العالم الراحل مشروعات منها تعاونه مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع الهراس (أمير-3) لرصف الطرق بدون تشققات بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 60%، ليساعد في خلق جيل جديد من معدات رصف الطرق بدون تشققات في الأسفلت مستقبلا.

وكان قد تم توقيع اتفاق لتصنيع مكونات الهراس بين وزارة الإنتاج الحربي في مصر والدكتور عبد الحليم عمر وشركة توملينسون في شهر إبريل 2018، والذي بموجبه تم تنفيذ الرسومات التصميمة واعتمادها، وتم تصنيع المكونات داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200) الحربي، وتم الانتهاء من تنفيذها وتصديرها إلى الجانب الكندي في يوليو 2018 لاختبار الهراس بولاية "أوتاوا" من قبل المخترع، وتم تجربته بنجاح في أغسطس 2018، تمهيدا للإنتاج الكمي للهراس والتصدير لدول العالم ومنها كندا.

وتعتزم وزارة الإنتاج الحربي في مصر استكمال ما بدأه العالم المصري وتوطين صناعة الهراس بشركات الإنتاج الحربي بأعلى نسبة مكون محلي.

المصدر: RT