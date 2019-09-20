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صفحة مشبوهة منسوبة لرئاسة الجمهورية السورية على "فيسبوك"

أخبار العالم العربي

صفحة مشبوهة منسوبة لرئاسة الجمهورية السورية على
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أكدت الرئاسة السورية أن لا علاقة لها بصفحة "رئاسة الجمهورية السورية_مكتب المفقودين" على الفيسبوك.

ووصفت الرئاسة تلك الصفحة بأنها مزورة، ولا علاقة لها برئاسة الجمهورية أو أي من المكاتب الرئاسية، وقالت إنها "تهدف لجمع معلومات وتفاصيل من أهالي المفقودين لاستخدامها لاحقا لغايات مشبوهة".

وقال المكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية، إن الصفحة الوحيدة الخاصة برئاسة الجمهورية العربية السورية على الفيسبوك هي التي يصل عدد الإعجابات بها إلى أكثر من 1.7 مليون حتى الآن، ورابطها:
https://www.facebook.com/SyrianPresidency

المصدر: RT

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