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ضبط 14 امرأة بتهمة القيام بأعمال منافية للأخلاق في سلطنة عمان

أخبار العالم العربي

ضبط 14 امرأة بتهمة القيام بأعمال منافية للأخلاق في سلطنة عمان
صورة أرشيفية
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ألقت شرطة سلطنة عمان القبض على 14 امرأة بتهمة القيام بأعمال منافية للأخلاق والأداب العامة.

ونشرت صفحة شرطة عمان السلطانية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة تغريدة قالت فيها: "قيادة شرطة محافظة مسقط تضبط عدد 14 امرأة من جنسيات مختلفة بتهمة القيام بأعمال منافية للأخلاق والأداب العامة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهن".

المصدر: RT

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