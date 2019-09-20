ألقت شرطة سلطنة عمان القبض على 14 امرأة بتهمة القيام بأعمال منافية للأخلاق والأداب العامة.

ونشرت صفحة شرطة عمان السلطانية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة تغريدة قالت فيها: "قيادة شرطة محافظة مسقط تضبط عدد 14 امرأة من جنسيات مختلفة بتهمة القيام بأعمال منافية للأخلاق والأداب العامة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهن".

قيادة شرطة محافظة مسقط تضبط عدد ١٤ امرأة من جنسيات مختلفة بتهمة القيام بأعمال منافية للأخلاق والأداب العامة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهن. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) September 20, 2019

المصدر: RT