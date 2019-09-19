أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارات جمهورية شملت تغييرات في مناصب عدة، منها محافظ البنك المركزي ووزيري الخارجية والمالية.

ونصت القرارات على تعيين أحمد عبيد الفضلي محافظا للبنك المركزي اليمني ومقره عدن، بدلا عن سلفه فاخر معياد.

وبموجب القرارات أصبح وسالم صالح سالم بن بريك وزيرا للمالية خلفا لأحمد عبيد الفضلي، وحل محمد عبد الله محمد الحضرمي محل وزير الخارجية المستقيل خالد اليماني.

وتدخل القرارات حيز التنفيذ من تاريخ صدورها.

المصدر: RT





