البنتاغون حول استهداف "أرامكو": لا نريد استباق التحقيق السعودي والمؤشرات تدل على مسؤولية إيران

أعلن البنتاغون أن إيران تتحمل المسؤولية عن استهداف منشآت "أرامكو" في السعودية، مشيرا إلى أن واشنطن لا تريد استباق التحقيق السعودي في الهجوم.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، في مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس: "لن نستبق التحقيق السعودي وتقييماته"، مضيفا أن "كل المؤشرات تدل على أن إيران مسؤولة (عن الهجوم) بشكل أو بآخر".

واعتبر هوفمان أن القدرات المتوفرة حاليا لدى الحوثيين ليست كافية لشن مثل هذا الهجوم الذي وقع في السعودية.

وقال المتحدث: "بغض النظر عما إذا كان هذا الهجوم مباشرا أو عبر الوكلاء، كان ذلك تصعيدا خطيرا مقارنة بما رأيناه من قبل"، مشيرا إلى أن الهجوم كان دقيقا ومنسقا وأثر على الأسواق العالمية.

وأشار هوفمان إلى أن هذا الهجوم أظهر أن إيران قادرة على زعزعة الأوضاع في العالم، وليس في المنطقة فحسب.

من جهته، أكد المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، العقيد باتريك رايدر، أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (CENTCOM) على اتصال مع السعودية لدراسة سبل ردع الأخطار الآتية من الشمال.

وامتنع رايدر عن الحديث عن التفاصيل المتعلقة بعمل المضادات الجوية السعودية، مكتفيا بالقول إن "هذا الموضوع نأخذه على محمل الجد".

يتبع...