دعت السلطات الإيرانية دول منطقة الخليج "للعودة إلى رشدها"، متعهدة بأن أي عدوان ضد الجمهورية الإسلامية سيواجه ردا مدمرا.

وقال العميد حسين دهقان، مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، للشؤون العسكرية، في كلمة ألقاها اليوم الخميس بمدينة ساري: "العدو على علم تام بدرجة جاهزية القوات المسلحة الإيرانية، ويعرف جيدا أنه سيندم في حال شنه أي عدوان".

وأضاف دهقان، في إشارة إلى الهجوم على منشأتين حيويتين لشركة "أرامكو"، والذي تبناه الحوثيون اليمنيون، أن السعودية تنفق مليارات الدولارات لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة في محاولة لضمان أمن المملكة، لكن هذا السلاح الغالي لم يتمكن من التصدي للصواريخ اليمنية.

وشدد دهقان، الذي سبق أن تولى منصب وزير الدفاع في بلاده، على أن المسؤولية عن تأمين الخليج ومضيق هرمز تتحملها إيران، معتبرا أن انعدام الأمن في المنطقة ناجم عن تدخلات الولايات المتحدة ووجودها العسكري هناك.

تصريحات مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية تأتي على خلفية موجة جديدة من التصعيد في منطقة الخليج عقب تعرض السعودية، في 14 سبتمبر الحالي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية المدعومة إيرانيا وأسفر عن توقف أكثر من 50% من الإنتاج النفطي في المملكة.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم، الأمر الذي نفته بشدة الحكومة الإيرانية، فيما أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حسب مصادر مطلعة، البنتاغون بإعداد خيارات محتملة للرد على هذا الهجوم.

المصدر: فارس + وكالات