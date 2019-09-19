تقدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق.

وحضر الجنازة وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى المشير طنطاوي.

وتوفي الفريق إبراهيم العرابي، مساء أمس الأربعاء، حيث تولى منصب رئيس الأركان من يوليو 1983، إلى أكتوبر 1987.

وتخرج الفريق الراحل في الكلية الحربية 1950، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية، وشارك في حروب مصر من 1956، حتى حرب أكتوبر، وكان قائدا للفرقة 21 مدرعات.

تولى الفريق العرابي منصب قائد الجيش الميداني، عام 1981، وشغل منصب رئيس عمليات من 1981 إلى 1983، وتولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة 1983 حتى عام 1987، قبل أن يخرج للمعاش، ويتولى منصب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حتى عام 1995.

المصدر: RT