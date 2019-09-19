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صحيفة سودانية: أمر بالقبض على شقيق عمر البشير

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صحيفة سودانية: أمر بالقبض على شقيق عمر البشير
Reuters TM
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
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أصدرت النيابة العامة في السودان أمرا بالقبض على، العباس حسن أحمد البشير، شقيق الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وفقا لما أفادت به صحيفة "الانتباهة".

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وأكدت الصحيفة أن أمر القبض جاء بعد شكوى تقدمت بها هيئة الجمارك ضد العباس، فيما قالت مصادر إن الشكوى أتت على خلفية قيام العباس بإدخال مركبات وإجراء تسوية مع الجمارك بغرض تقسيط التكاليف الجمركية، وتحريره شيكات مجدولة حتى العام 2020.

وأضافت أن 4 شيكات حررها العباس كانت بأرصدة غير كافية لتغطيتها، ما استوجب تدوين بلاغات بشأنها وصدور أمر بالقبض عليه ومنعه من السفر.

وقبل 4 أشهر، أفادت تقارير سودانية بأن العباس هرب إلى تركيا، كما أشارت صحيفة "الصيحة" إلى أن العباس استقل حافلة ركاب في اليوم التالي لسقوط البشير، واتجه إلى ولاية القضارف، ومنها إلى منطقة الحمرة الحدودية مع إثيوبيا.

وكان المجلس الانتقالي، الذي حكم السودان بعد الإطاحة بالبشير، أعلن في 17 أبريل الماضي إيقاف شقيقي الرئيس المعزول، عبد الله والعباس. لكنه عاد بعد يومين وقال إن هذه المعلومة لم تكن دقيقة، موضحا أنه "تم القبض على عبد الله فقط ذلك اليوم".

المصدر: "الانتباهة" + وكالات

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