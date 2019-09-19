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القضاء اللبناني يبرئ أحد المتهمين بمحاولة تفجير طائرة إماراتية آتية من سيدني

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القضاء اللبناني يبرئ أحد المتهمين بمحاولة تفجير طائرة إماراتية آتية من سيدني
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برأ القضاء اللبناني، اليوم الخميس، أحد الأشقاء الأربعة المتهمين بالتخطيط لتفجير طائرة ركاب كانت في طريقها من سيدني بأستراليا إلى أبوظبي، قبل نحو عامين

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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عامر الخياط سيغادر سجن رومية المركزي الذي أمضى فيه عامين وشهرين، مشيرة إلى أن المحكمة العسكرية حكمت غيابيا على الأشقاء الثلاثة الآخرين، وهم خالد ومحمود وطارق، بالأشغال الشاقة المؤبدة.

كانت الشرطة الأسترالية اتهمت خالد ومحمود الخياط في العام 2017 بالتخطيط لهجوم إرهابي بعد إحباط ما وصفتها السلطات اللبنانية بـ"مؤامرة استلهمت نهج تنظيم "داعش" لتفجير طائرة تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية للطيران"، فيما دانت محكمة أسترالية في مايو خالد الخياط بالتآمر لتفجير الطائرة.

وقال وزير الداخلية اللبناني السابق نهاد المشنوق آنذاك إن أحد الأشقاء وهو طارق الخياط قيادي بتنظيم "داعش" في سوريا، مضيفا أن الأشقاء الثلاثة يعيشون جميعا في أستراليا، لكنهم يزورون لبنان من حين إلى آخر.

وقال المشنوق إن عامر الخياط وصل إلى لبنان في يوليو 2017 وذلك في نفس اليوم الذي قالت فيه الشرطة الأسترالية إن المتآمرين حاولوا تهريب قنبلة على متن طائرة إماراتية في رحلة من سيدني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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