خلية الصقور تنفذ عمليات كبيرة ضد "داعش" (حصري)

بعد الظهور الأخير لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، في تسجيل صوتي، نفذت خلية الصقور الإستخباراتية في العراق عمليات كبيرة ضد هذا التنظيم الإرهابي.

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وقال الخبير الأمني المقرب من أجهزة الإستخبارات العراقية، فاضل أبو رغيف لـRT : "بالتزامن مع خطاب البغدادي الذي أورد فيه عبارة (عدم الإستئسار) ودعوته لأتباعه للتأسي بعاصم إبن ثابت الذي حاولت قريش أسره دون قتله فقاتلهم حتى نفذ نبله، وعلى أعقاب هذه الوصية، نفذت خلية الصقور وليومين متتابعين عمليات ألقت فيها القبض على أعداد كبيرة من عناصر التنظيم".

وأضاف أن "العملية الأولى كانت في محافظة نينوى (شمال العراق) وألقت فيها القبض على 46 عنصراً، بينما كانت الثانية في محافظة أخرى بشمال العراق (لم يسمها)، وألقت فيها القبض على 35 آخرين".

وأشار أبو رغيف إلى أن "خلية الصقور إستولت أيضا على مضافات تابعة للتنظيم بالتعاون والإخبار من قبل افراد التنظيم أنفسهم".

وتابع أن "الإعتقالات تُفيد بأن خطاب البغدادي والبغدادي نفسه لم يعد يحظى بتأثير بين أتباعه".



المصدر: RT