عباس يؤكد رفض الفلسطينيين لحكومة إسرائيلية جديدة برئاسة نتنياهو

أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن رفضه لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة، بنيامين نتنياهو، الذي فشل حزبه "الليكود" في الفوز بانتخابات الكنيست في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال عباس، في مؤتمر صحفي عقده أثناء زيارته إلى العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عن ماهية الحكومة الإسرائيلية المقبلة التي يفضلها، إن موقف القيادة الفلسطينية هو "ضد نتنياهو".

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ويأتي هذا التصريح في تناقض واضح مع ما جاء قبل ساعات على لسان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الذي أعرب عن استعداد السلطة الفلسطينية للتفاوض مع أي رئيس حكومة إسرائيلية جديدة تنبثق عن انتخابات الكنيست.

ويرافق المالكي عباس في زيارة إلى النرويج تستغرق ثلاثة أيام، قبيل بدء أعمال الدورة الجديدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث سيعقد أيضا اجتماع لمجموعة المانحين من أجل فلسطين.

وفيما توشك عملية فرز الأصوات على النهاية، تظهر النتائج الأولية لانتخابات الكنيست أن تحالف "أزرق-أبيض" حقق تقدما هشا على حساب "الليكود"، ما يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة أكثرية.

وتعهد نتنياهو قبيل الانتخابات بفرض سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات في الضفة الغربية، في حال إعادة انتخابه لمنصب رئيس الوزراء، ما قوبل بإدانة دولية واسعة.

المصدر: أ ف ب