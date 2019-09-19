الحكومة المصرية تفض وقفات احتجاجية لآلاف العمال وتصرف مكافآت لهم

وجه وزير القوى العاملة في مصر، محمد سعفان، مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بسرعة التدخل الفوري وحل مشكلة 9550 عاملا بعدد من المصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالمحافظة وديا.

ونجحت المديرية، اليوم الخميس، في فض عدة وقفات احتجاجية بعدد من المصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية، وقد انتظم العمل بهذه المصانع وخطوط الإنتاج بعد توقف دام لمدة خمسة أيام.

وقام ياسر سعيد، مدير المديرية، بالانتقال فورا إلى هذه المصانع وعقدت عدة اجتماعات مع ممثلي العمال وإدارات المصانع للوقوف على حلول لمطالب العاملين. وبعد عدة جولات من المفاوضات، تم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين المديرية وجمعية مستثمري الإسماعيلية، حيث تقضي بصرف علاوة غلاء معيشة للعمال بهذه المصانع بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها وأقصى 150 جنيها.

ناصر حاتم

المصدر: RT