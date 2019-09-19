ذكرت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس، أنها لن تنضم إلى بعثة بحرية دولية لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومناطق أخرى.

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كما رفضت الوزارة أي مشاركة لإسرائيل في هذا التحالف، وقالت إن الأمن في الخليج هو مسؤولية دول الخليج.

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أعلنتا عن انضمامهما إلى هذه البعثة الدولية لحماية ناقلات النفط في مياه الخليج.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أكد الثلاثاء الماضي رفض بلاده الانضمام لأي قوة دولية تحمي الممرات المائية في الخليج العربي، إذا شاركت فيها إسرائيل.

وقال لـRT "بخصوص الأمن في الخليج العربي، فإن العراق طرح رؤيته، والتي تنص على أن أمن الملاحة في ممرات الخليج، مسؤولية الدول المطلة عليه".

وأضاف أن "العراق يرفض الانضمام لأي قوة أمنية وعسكرية تقوم على توفير الحماية في الخليج يكون من بينها الكيان الصهيوني، كما أن تشكيل قوة دولية للحماية في هذه المنطقة سيضفي تعقيدا أكبر ولن يكون العراق طرفا مشاركا فيه".

وأشار إلى أن "هذا الموقف يستند إلى رؤية عراقية تشير إلى أن الأمن متساو، وغير مجزأ، لذا على الجميع أن يكون مساهما في حفظ أمن المنطقة من مساحته الجغرافية".

المصدر: RT+ "رويترز"