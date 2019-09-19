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الخارجية العراقية: لن نشارك في التحالف البحري لحماية الملاحة في الخليج ونرفض أي مشاركة إسرائيلية

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الخارجية العراقية: لن نشارك في التحالف البحري لحماية الملاحة في الخليج ونرفض أي مشاركة إسرائيلية
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ذكرت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس، أنها لن تنضم إلى بعثة بحرية دولية لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومناطق أخرى.

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كما رفضت الوزارة أي مشاركة لإسرائيل في هذا التحالف، وقالت إن الأمن في الخليج هو مسؤولية دول الخليج.
وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أعلنت عن انضمامهما إلى البعثة.

يتبع..

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