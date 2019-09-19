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بومبيو يصل إلى أبوظبي قادما من السعودية

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بومبيو يصل إلى أبوظبي قادما من السعودية
Reuters Mandel Ngan
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، إلى الإمارات قادما من السعودية.

وتأتي زيارات بومبيو إلى عدد من دول المنطقة على خلفية هجمات استهدفت منشأتي نفط سعوديتين السبت الماضي.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أمس الأربعاء إلى السعودية، حيث بحث مع قيادة المملكة كيفية الرد على استهداف معملين تابعين لشركة "أرامكو".

والتقى بومبيو ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في جدة، وأكد دعم واشنطن لحق المملكة في الدفاع عن نفسها، مشيرا إلى أن بلاده لن تتساهل مع إيران، التي حملها مسؤولية استهداف منشآت نفطية سعودية.

هذا وقد حذرت إيران، التي نفت تورطها في الهجوم، الولايات المتحدة من أنها سترد على الفور إذا جرى استهدافها.

المصدر: وكالات

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