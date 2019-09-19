واشنطن ترحب بإعلان السعودية والإمارات المشاركة في التحالف الدولي لأمن وحرية الملاحة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ترحب بإعلان الرياض وأبو ظبي المشاركة في التحالف الدولي لأمن وحرية الملاحة.

وكتب بومبيو تغريدة على "تويتر" قال فيها: "إن الولايات المتحدة تقدر الإعلان الصادر عن البلدين الصديقين، المملكة السعودية والإمارات العربية، حول مشاركتهما في التحالف الدولي لأمن وحرية الملاحة".

The U.S. appreciates the announcements by our friends Saudi Arabia and UAE about their participation in the growing International Maritime Security Construct. Recent events underscore the importance of protecting global commerce and freedom of navigation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 19 сентября 2019 г.

وأضاف "أن الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية حماية التجارة الدولية وحرية الملاحة".

وكانت الإمارات أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس انضمامها إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة وسلامة الممرات البحرية، التي دعت إليه واشنطن بعد الحوادث المتكررة التي شهدتها مياه الخليج في الأشهر الماضية.

من جهتها، أعلنت السعودية في وقت سابق قرارها الانضمام للتحالف الدولي الذي من المنتظر أن تغطي عملياته مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج.

ويهدف هذا التحالف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة فيه، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات البحرية.

المصدر: وكالات