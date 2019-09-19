أعلن السفير السعودي لدى ألمانيا، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الخميس، إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للرد على هجوم استهدف منشأتي النفط السعوديتين يوم السبت الماضي.

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وردا على سؤال حول إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لإذاعة "دويتشلاند فونك": "بالطبع كل شيء مطروح على الطاولة، ولكن يتعين بحث الأمر جيدا".

وأضاف: "ما زلنا نعمل على تحديد الجهة التي انطلق منها (الهجوم)، ولكن أيا كانت الجهة فإن إيران تقف بالتأكيد وراء ذلك، حيث أنها قامت بتصنيعها (الصواريخ) ولا يمكن إطلاقها دون مساعدة إيرانية".

وعرضت السعودية، أمس الأربعاء، بقايا لما وصفته بطائرات مسيرة وصواريخ "كروز" استخدمت في الهجوم على منشأتي النفط، قائلة إنها أدلة "لا يمكن دحضها" على "العدوان الإيراني".

المصدر: رويترز