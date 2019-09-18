 
مباشر

رياض المالكي: مستعدون للتفاوض مع أي رئيس وزراء إسرائيلي جديد

أخبار العالم العربي

رياض المالكي: مستعدون للتفاوض مع أي رئيس وزراء إسرائيلي جديد
AFP
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mf6l

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الأربعاء، استعداد السلطة الفلسطينية للتفاوض مع أي رئيس حكومة إسرائيلية جديدة تنبثق من الانتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء.

وقال المالكي للصحفيين في العاصمة النرويجية أوسلو: "بادئا ذي بدء، نحترم النتيجة الديمقراطية للانتخابات في إسرائيل. من سيتمكن من تشكيل حكومة، فنحن مستعدون للجلوس معه من أجل استئناف المفاوضات".

وأضاف أنه "بما أننا لم نتدخل في الحملة الانتخابية ولا في نتيجة الانتخابات، فنحن لن نتدخل في تشكيل حكومة محتملة في إسرائيل".

وقال الوزير الفلسطيني للصحافيين إنه "عندما يتفق الإسرائيليون في ما بينهم على تشكيل حكومة، سيرون أننا على استعداد للتفاوض على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

كما أكد المالكي "التزام السلطة الفلسطينية بحل الدولتين: دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب بأمان وسلام".

ويرافق المالكي الرئيس محمود عباس في زيارته الرسمية للنرويج والتي تستمر ثلاثة أيام، وقبل اجتماع يعقد الأسبوع المقبل في نيويورك برئاسة النرويج لمجموعة المانحين من أجل فلسطين.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حوار طريف بين براد بيت ورائد فضاء أمريكي