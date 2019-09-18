القضاء التونسي يرفض مجددا طلب إخلاء سبيل نبيل القروي

أفادت قناة "نسمة" التونسية بأن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي في تونس، رفض طلب الإفراج الذي تقدم به فريق الدفاع عن نبيل القروي المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية.

وبحسب القناة، فقد تقدم فريق الدفاع عن القروي بطلب قضائي للإفراج عن المترشح الذي نجح في الحصول على أصوات مكنته من خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية 2019، أمام المترشح قيس سعيّد.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، نبيل بفون، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة.



ويذكر أن الانتخابات الرئاسية في تونس، التي جرت في الـ 15 من سبتمبر الجاري، سجلت نسبة اقتراع عامة بلغت 45.02% من مجموع المسجلين في تونس، و19.7% في الخارج.

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وأظهرت النتائج تصدر كل من المرشح المستقل قيس سعيّد بـ 18.4%، والمرشح نبيل القروي بـ 15.58% من الأصوات، وبالتالي مرورهما إلى الدور الثاني من الانتخابات.

والقروي موقوف في السجن على خلفية قضايا فساد، تتعلق باحتيال ضريبي وغسيل أموال.

المصدر: وكالات