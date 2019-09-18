وزير جزائري سابق متابع بقضايا فساد يعود للظهور بسبب هجمات "أرامكو"

ضرب وزير الطاقة الجزائري الأسبق، شكيب خليل، موعدا لمتابعيه على موقع "فيسبوك"، ليلة غد الخميس، للحديث في بث مباشر عن تداعيات الهجوم على منشأتي "أرامكو" السعودية.

إقرأ المزيد

وكتب خليل، المتابع في قضايا فساد، منشورا في صفحته الرسمية على "فيسبوك" قال فيه: "كما دأبنا مع المواضيع التي تهم الرأي العام، وإثراء للنقاش الاقتصادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يضرب لكم الدكتور شكيب خليل موعدا يوم الخميس على الساعة الثامنة ونصف مساء في بث مباشر عبر صفحته الرسمية".

وأضاف: "سيكون موضوع المداخلة بعنوان: ما هي القراءة الجيوسياسية للأحداث الأخيرة في السعودية والمنطقة وتأثيرها على أسعار السوق البترولية العالمية؟".

يذكر أن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة كان أحال قبل أشهر ملف خليل إلى المحكمة العليا، بتهمة مخالفة قانون صرف رؤوس الأموال من وإلى خارج البلاد، إضافة إلى إبرام شركة "سوناطراك" الجزائرية لصفقتين مخالفتين للقانون مع شركتين أجنبيتين.

وقالت المحكمة العليا، إنها باشرت إجراءات إعادة التحقيق القضائي بملفي فساد، يخصان الوزير الأسبق شكيب خليل المقيم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: "فيسبوك" + "TSA Algerie"