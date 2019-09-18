أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن زيارة نظيره السوداني عبد الله حمدوك تاريخية، حيث تأتي في ظروف دقيقة سبق أن مرت بها مصر في عام 2011.

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وأشار رئيس الوزراء المصري خلال جلسة مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء السوداني، إلى أن هذه الزيارة تاريخية، حيث تأتي في ظروف دقيقة سبق أن مرت بها مصر في عام 2011، لذا فهي حريصة على مساندة السودان، وتثق في قدرة الحكومة الحالية على إدارة الموقف على النحو الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني.

وأكد رئيس الوزراء المصري استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل الدعم اللازم إلى السودانيين، في مختلف المجالات التي سيتم طرحها خلال الزيارة، ومنها الربط الكهربائي وسكك الحديد، وكذا تقديم مساعدات طبية وغذائية، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لتحديد مجالات التعاون المطلوبة، ووضع خطة زمنية محددة للعمل على تلبيتها.

من جانبه، قال رئيس الوزراء السوداني إنه يتطلع لأن تحقق الثورة السودانية أهدافها وتطلعات الشعب السوداني، وثقته في العبور لبر الأمان بمساعدة الأشقاء وأهمهم مصر، مشيرا إلى أن الشعبين في مصر والسودان تربطهما أواصر أخوة وتاريخ مشترك، قائلا: "نحن شعب واحد يعيش في دولتين".

المصدر: RT