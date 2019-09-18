أكد حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني، أن وزارة الدفاع السعودية لم تتمكن خلال مؤتمرها الصحفي، تأكيد منطقة انطلاق الهجمات على أرامكو، واصفا المؤتمر بـ "الفضيحة الإعلامية".

وقال آشنا إن السعودية "لا تعرف أو لم تتمكن من إثبات الدولة المصنعة لصواريخ كروز أو الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم"، مضيفا أن الدفاع السعودية لم تتمكن في مؤتمرها من الإجابة على التساؤلات بشأن عجز الدفاعات الجوية السعودية عن رصد الهجوم.

نشست خبری سخنگوی دفاعی سعودی یک فاجعه رسانه‌ای برای این کشور است.

با قاطعیت ثابت کرد که نمی تواند ثابت‌کند یا نمی‌داند؛

۱. کروز و پهپادها دقیقا ساخت کجاست.

۲. از چه منطقه و نقطه‌ای شلیک شده‌است.

۳. چرا پدافند هوایی نتوانسته حمله را خنثی کند. — Hesameddin Ashena (@hesamodin1) September 18, 2019

وقد اتهمت السعودية من خلال مؤتمر عقدته وزارة دفاعها في وقت سابق من اليوم، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن على شركة "أرامكو" في السعودية.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، إن الهجوم على "أرامكو" جاء من الشمال وليس اليمن، مجددا اتهامه لإيران بالوقوف وراء الهجوم.

وعرض المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية خلال المؤتمر الصحفي صورا وفيديو لأسلحة استخدمت في الهجوم على "أرامكو"، قال إنها "طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز (دلتا-ونغ) وبقايا صواريخ".

المصدر: RT