قائد الأركان الجزائري: أفشلنا مؤامرة لتدمير البلاد

أعلن رئيس الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أن الجيش كشف مؤامرة خطيرة ضد الشعب ونجح في إفشالها بفضل "استراتيجية محكمة".

وصرح صالح، نائب وزير الدفاع، في كلمة توجه بها اليوم الأربعاء إلى وحدات الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، بأن قيادة الجيش أدركت منذ بداية الأزمة السياسية في البلاد وجود "مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها" بهدف "تدمير البلاد"، وكشفت عن خيوطها وحيثياتها في الوقت المناسب لتضع "استراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل" وفقا للدستور وقوانين البلاد.

وأكد قائد الأركاد أن قيادة الجيش أمام هذا الوضع قررت "من موقع مسؤوليتها التاريخية مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة"، مضيفا: "تعهدنا أمام الله والوطن بمرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ووفينا بالعهد".

وأوضح صالح أن قيادة الجيش تخاطب المواطنين "المخلصين الأوفياء" بـ"الخطاب الصريح والواضح" الذي "ينبع من مبدأ الوطنية ومفهومها الشامل"، وأشاد بالتفاف الجزائريين حول الجيش ووقوفهم معه وقفة رجل واحد "يطبعها التضامن والتضافر والفهم المشترك لما يجري في البلاد"، لافتا إلى أن مؤسسات الدولة حققت في ظرف وجيز "نتائج معتبرة ساهمت في طمأنة الشعب وخلق جو من الثقة المتبادلة".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية