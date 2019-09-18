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وزير الدفاع المصري: القوات الخاصة المصرية مستعدة لمواجهة التهديدات المحتملة

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع المصري: القوات الخاصة المصرية مستعدة لمواجهة التهديدات المحتملة
Reuters Amr Abdallah Dalsh
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عقد وزير الدفاع المصري محمد زكي، لقاء مع عدد من قادة الجيش المصري وعلى رأسهم قوات الصاعقة والمظلات.

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وأكد وزير الدفاع المصري أن أفراد قوات الجيش المصري على قلب رجل واحد يدافعون عن أمن مصر، وماضون في أداء مهامهم المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن ضد العدائيات والتهديدات المحتملة.

وأدار وزير الدفاع المصري حوارا مع مقاتلي القوات الخاصة تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار الفريق أول محمد زكي إلى أن مقاتلي القوات الخاصة هم أحد الأذرع القوية التي ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدرتها القتالية وحماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات.

المصدر: RT

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