الجامعة العربية توافق على مقترح عراقي بشأن النازحين

وافق أعضاء المجلس الوزاري للدول العربية على المقترح الذي قدمته الحكومة العراقية، بشأن عقد اتفاقية مشتركة خاصة بالنازحين داخليا في المنطقة العربية.

وذكر بيان لوزارة الهجرة العراقية، اليوم الأربعاء، أنه "تمت الموافقة على البند الثاني عشر ضمن قرارات مجلس الجامعة العربية خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، المنعقد في العاشر من شهر سبتمبر الجاري".

وأضاف أن "هذا البند ينص على تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية العرب لعقد اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية".

وأشار البيان إلى أن "الوزارة شكلت فريق عمل لكتابة المسودة والملاحظات الخاصة بالاتفاقية فضلا عن التنسيق مع جامعة الدول العربية بهذا الشأن".

المصدر: RT