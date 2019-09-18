الحريري يعلن تعليق العمل في تلفزيون "المستقبل" وتصفية حقوق العاملين فيه

أعلن رئيس حكومة لبنان سعد الحريري، اليوم الأربعاء، تعليق العمل في "تلفزيون المستقبل" وتصفية حقوق العاملين والعاملات، للأسباب المادية ذاتها التي أدت الى اقفال جريدة "المستقبل".

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وأصدر الحريري، بيانا قال فيه إن "شاشة تلفزيون "المستقبل" لن تنطفئ والمحطة لا تتخذ قرارا بوقف العمل لتصبح جزءا من الماضي، بل هي تعلن نهاية مرحلة من مسيرتها لتتمكن من معالجة الأعباء المادية المتراكمة، وتستعد لمرحلة جديدة تتطلع فيها إلى العودة في غضون الأشهر المقبلة، بوجه يشرق على لبنان والعرب بحلة إعلامية وإخبارية تتلاءم مع الإمكانات المتاحة وتحاكي اللبنانيين واللبنانيات باهتماماتهم الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والإنمائية".

وإذ وجه الحريري رسالة اعتذار وامتنان إلى كل العاملين والعاملات في "تلفزيون المستقبل"، وإلى زملائهم وزميلاتهم في "جريدة المستقبل"، تعهد بمتابعة الحقوق العائدة لهم والمتوجبة على إدارة المستقبل.

من الجدير ذكره أن رئيس الوزراء الأسبق، الراحل رفيق الحريري، أسس تلفزيون "المستقبل" التابع لتيار "المستقبل"، الذي يتزعمه حاليا نجله رئيس الوزراء الحالي، سعد الحريري.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام